  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перрен о России: «Хотел бы посмотреть Москву – говорят, это огромный и очень красивый город. Также хочу увидеть Санкт-Петербург, Черное море. Открываю для себя страну»
7

Перрен о России: «Хотел бы посмотреть Москву – говорят, это огромный и очень красивый город. Также хочу увидеть Санкт-Петербург, Черное море. Открываю для себя страну»

Гаэтан Перрен рассказал о том, где бы хотел побывать в России.

– У тебя уже есть любимое место в Краснодаре?

– Я еще толком не успел ничего посетить. Хотелось бы побольше посмотреть Москву, вместе с семьей, потому что, говорят, это огромный и очень красивый город. Также хочу увидеть Санкт-Петербург, побывать на Черном море, в Сочи.

Мы недавно были в Сочи, но времени на осмотр достопримечательностей тоже не хватило. Я постепенно открываю для себя страну, и мне очень хочется увидеть много нового и познакомиться с русской культурой, – сказал полузащитник «Краснодара». 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?37033 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoГаэтан Перрен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Перрен об интересе «Спартака» и «Динамо»: «Выбор в пользу «Краснодара» был очевиден. Доволен решением»
129 сентября, 05:57
Перрен об аэропорте Краснодара: «Если ограничения снимут, это станет приятным бонусом»
99 сентября, 02:33
Хавбек «Краснодара» Перрен о России: «Друзья, которые здесь играют, говорили только хорошее – Талаль из «Ахмата», Мартинс из «Спартака». С момента приезда все идет отлично»
118 сентября, 21:29
Главные новости
Карпин о возможной отставке на фоне 9-го места «Динамо» в РПЛ: «Уволят меня завтра – ну и? И вас завтра уволить могут – умрете? Вот и я не умру»
3516 минут назад
Агент Маньяков о Кисляке и «Фенербахче»: «Интерес воспринял обыденно, пообщались с турками хорошо. Сказал им, что «Фенер» – промежуточный этап. Они не против – хотят зарабатывать»
846 минут назад
Министр спорта не знает Семака, КДК забанил Кордобу, «Амкал» выиграл с Медведевым и пригласил Путина, Смолов догнал Аршавина, торг ЦСКА и «Локо» по Баринову и другие новости
30сегодня, 06:10
Чемпионат Германии. «Байер» примет «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»
3сегодня, 05:15
Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
44сегодня, 04:25
39-летний Ари после гола за «БроукБойз» в Кубке России: «Можно вернуться в «Спартак», это будет топ для меня! Нужно чуть-чуть набрать форму»
20сегодня, 03:20
Не забудьте собрать пятерку игроков в Основе РПЛ! Восьмой тур скоро начнется
вчера, 22:00Тесты и игры
«Ювентус» хочет заменить Влаховича Лукманом. Другие варианты – Скамакка, Зиркзе, Рамуш, Кастро из «Болоньи», Пеллегрино из «Пармы»
34вчера, 21:58
Луис Диас хотел в «Ман Сити» в 2024-м, и «Ливерпуль» был готов обменять вингера на Альвареса. «Горожане» отказались: «Конкурентам не продаем»
27вчера, 21:47
Оби Микел про «Арсенал»: «Артета знает, что оправданий быть не может. У них сильнейший состав в лиге, по два игрока на каждую позицию. Кубков будет мало, надо брать АПЛ или ЛЧ»
50вчера, 21:08
Ко всем новостям
Последние новости
Самошников о титуле в РПЛ: «У «Спартака» шансов его завоевать больше, чем у «Локомотива». Подсознательно в моей голове так складывается»
1 минуту назад
«Рубин» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
26 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
145 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Осером» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Лансом» – в воскресенье
1сегодня, 06:25
Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Эльче», в субботу «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетик» – с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом»
6сегодня, 05:55
Иванов о том, что Дегтярев похвалил Сунгатулина за поддержку нового лимита: «Это мнение Фаниля. «Урал» сможет на нем заработать, если такую рекламу дал министр!»
5сегодня, 05:45
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фатехом»
сегодня, 05:30
Первая лига. «Торпедо» примет «Волгу», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
1сегодня, 04:55
Радимов о ЦСКА: «Яркий, быстрый интересный футбол с такими молодыми игроками. Еще воспитанников много – прям влюбляют в себя болельщиков»
10сегодня, 04:40
Джанашия о «Локомотиве» и зимней селекции: «Если задача – 1-е место, необходимы новички. Если борьба за тройку – нужно чуть-чуть усилиться. Если за топ-5 – никого не надо»
9сегодня, 03:50