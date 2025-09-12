Перрен о России: «Хотел бы посмотреть Москву – говорят, это огромный и очень красивый город. Также хочу увидеть Санкт-Петербург, Черное море. Открываю для себя страну»

Гаэтан Перрен рассказал о том, где бы хотел побывать в России.

– У тебя уже есть любимое место в Краснодаре?

– Я еще толком не успел ничего посетить. Хотелось бы побольше посмотреть Москву, вместе с семьей, потому что, говорят, это огромный и очень красивый город. Также хочу увидеть Санкт-Петербург, побывать на Черном море, в Сочи.

Мы недавно были в Сочи, но времени на осмотр достопримечательностей тоже не хватило. Я постепенно открываю для себя страну, и мне очень хочется увидеть много нового и познакомиться с русской культурой, – сказал полузащитник «Краснодара ».