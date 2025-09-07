Масалитин о невызове Умярова в сборную: «Чем Черников или Антон Миранчук лучше Наиля на сегодняшний момент? Ты пригласи парня – в состав не ставь, но дай шанс: «Мы за тобой смотрим»
Валерий Масалитин не понимает, почему Наиля Умярова не вызывают в сборную России.
Полузащитник «Спартака» вошел в расширенный состав национальной команды на матчи с Иорданией и Катаром, но не был включен в итоговую заявку.
«Чем Черников или Антон Миранчук на сегодняшний момент лучше Умярова? Наиль играет в составе «Спартака». Ты парня пригласи. В состав не ставь, но дай шанс: «Значит, мы за тобой смотрим».
По каким-то причинам, может, в состав сборной не ставить, но парень должен приехать и сказать: «Да, меня видят, я еще прибавлю, буду расти, хочу в сборную». Когда такое отношение... А чем Данил Глебов лучше на сегодняшний момент?» – сказал бывший игрок «Спартака» и ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»
