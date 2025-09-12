Рио Фердинанд: «Ливерпуль» лучше всех провел лето – с огромным отрывом. Подпиши они Гехи – и я бы сказал, что «красные» соберут все трофеи»

Рио Фердинанд считает «Ливерпуль» фаворитом Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед » пытается перестроиться, и это займет определенное время. «Манчестер Сити» – кто знает, в каком он сейчас состоянии, но он все равно будет готов бросить вызов.

Все циклично, такое случается. Просто нам очень повезло жить в эту эпоху: в течение последних 10 лет Манчестер в лице «Ман Сити » и «МЮ» почти всегда выигрывал все трофеи. Это было хорошее время для города, я думаю, что в ближайшие годы он точно продолжит претендовать на трофеи: в случае с «Ман Сити» – точно, в случае с «Ман Юнайтед» – надеюсь.

Но всегда нужно уважать чемпиона. Чемпионы неизбежно начинают новый сезон как команда, которая находится впереди всех. И если посмотреть на трансферы «Ливерпуля » этим летом, то видно, что он провел лето лучше всех – с огромным отрывом. Намерения были ясны с самого начала, и удалось реализовать все задуманное, кроме покупки Марка Гехи . Будь у «Ливерпуля» еще и Гехи, он, думаю, собрал бы все трофеи», – сказал экс-защитник «МЮ».