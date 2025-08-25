Фердинанд о ничьей «МЮ»: «В «Фулхэме» удивились: «Это не тот «Юнайтед», что мы ожидали». Сильные должны наказывать соперника, ставить ему ногу на горло, а мы этого не сделали»
Рио Фердинанд высказался о ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Фулхэмом».
Команда под руководством Рубена Аморима сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1) в гостевом матче 2-го тура АПЛ.
«Думаю, каждый болельщик, игрок и сотрудник «Фулхэма» удивлялся: «Что здесь происходит? Это не тот «Манчестер Юнайтед», которого мы ожидали увидеть».
В такие моменты сильные команды должны наказывать соперника. Нужно прижать его, поставить ногу на горло и сказать: «Оставайся там».
А мы этого не сделали. Мы позволили им выйти сухими из воды», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем шоу Rio Ferdinand Presents на YouTube.
Увольнять ли Семака?44100 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Mirror
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости