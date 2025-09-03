Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»

Рио Фердинанд высказался об уходе отстраненных игроков из «МЮ».

Во время летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» продал Антони «Бетису» за 22+3 млн евро. Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд покинули клуб на правах аренды.

«Разве у Санчо нет обязательного выкупа в конце [аренды в «Астон Виллу»]? Нет? О, мне это не нравится.

Я давным-давно говорю, что если из-за этих игроков придется потерять деньги, то потеряйте их. Просто чтобы они ушли. Не думаю, что стоит так сильно переживать о финансах, если они останутся и будут портить атмосферу в команде. Нет, избавьтесь от них. Мне все равно.

Команда превыше всего. Поддержание гармонии и атмосферы в команде важнее всего, если вы хотите сделать шаг к позитивным переменам в клубе, чтобы подобные вещи вас не отвлекали.

Последнее, что им нужно, – это чтобы Гарначо , Рэшфорд , Санчо, Антони и другие находились поблизости и тренировались отдельно. Если они останутся, вокруг команды всегда будет витать негатив. Так что я думаю, что от их ухода выиграют все», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед » на своем ютуб-канале Rio Ferdinand Presents.