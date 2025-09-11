Пивоваров о книгах для игроков: «Динамо» предвосхитило эту инициативу. Интеллектуальное развитие футболистов – один из приоритетов, особенно в академии»

Павел Пивоваров заявил, что «Динамо» уделяет внимание чтению среди игроков.

– Министр спорта призвал всех спортсменов читать книжки, чтобы даже за сборной возили прицеп с библиотекой. Можно ли такое организовать с «Динамо»?

– Вы же были на базе клуба. Вы видели, что мы предвосхитили, так сказать, эту инициативу. Мы ее понимаем.

Интеллектуальное развитие футболистов является одним из приоритетов, особенно в системе академии, – сказал генеральный директор «Динамо ».

Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов, сообщил Дегтярев: «Обсудим с РФС – будем устраивать лекции, приглашать ученых, писателей. Игроки должны расти не только на поле»

Дегтярев о литературе для футболистов: «Выдали, что Минспорт навязывает. Я сказал, что читать полезно всем, а какие книги – сами решите. Можем передвижную библиотеку сделать»