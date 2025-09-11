Дегтярев о литературе для футболистов: «Выдали, что Минспорт навязывает. Я сказал, что читать полезно всем, а какие книги – сами решите. Можем передвижную библиотеку сделать»

Михаил Дегтярев заявил, что Минспорта не будет навязывать футболистам книги.

Ранее министр спорта России рассказал о планах по разработке перечня книг для молодых футболистов.

Президент ЦСКА Евгений Гинер пошутил в ответ на вопрос Осторожно Media о целесообразности ужесточения лимита: «Вы ему задайте вопрос, пускай объясняет, почему он так считает. Мы сейчас книжки готовим, чтобы ребята читали. Сейчас будем в футбол играть, кто больше стихов расскажет».

«По поводу чтения я тоже сказал, что всем надо читать. Футболистам, другим спортсменам. А выдали, что Минспорт навязывает. Всем спортсменам надо читать. Всем! Это полезно.

А какие книги – сами решите. Можем передвижную библиотеку сделать, прицеп, и за сборной она будет ездить», – сказал Дегтярев.

Дегтярев о словах Гинера про лимит и книги для футболистов: «Хочу выразить уважение, он с юмором отнесся, умница, молодец. Это показатель цельной натуры»