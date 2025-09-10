  • Спортс
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»

Игорь Осинькин посоветовал игрокам «Сочи» прочитать книгу Пауло Коэльо.

– Еще одна инициатива от Минспорта – создать список книг для футболистов. А игроков можно заставить читать?

– Из-под палки – трудно. Но тренер, спортивные руководители и родители имеют возможность донести до детей, насколько важно быть образованным. Не знаю, в какой форме это сработает лучше. Но пробовать надо.

Я, например, не выпускаю книги из рук, не представляю жизнь по-другому. Поэтому поддерживаю идею. Но повторюсь: из-под палки это сделать невозможно.

– Какую книгу посоветуете прочитать игрокам «Сочи»?

– «Алхимик» Пауло Коэльо. Она недавно мне попалась, хотя я ее уже читал. Но все равно открыл и перечитал на одном дыхании!

Эта книга рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной, длинной, но ее необходимо преодолеть. Только так достигнешь цели, – сказал главный тренер «Сочи».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
