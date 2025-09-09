Рожков об образовании футболистов: «Неизвестно, что может произойти – травма, например, – нужно дальше жить. Читать книги важно для психологии, развития мышления»

Защитник «Рубина» Илья Рожков отметил важность образования для футболистов.

– Недавно министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в нашей стране планируют разработать перечень книг для молодых футболистов. Как вам такая идея?

– Книги очень важно читать, потому что с помощью них можно развивать речь, мышление. Для психологии тоже важно читать.

– Какую книгу вы бы включили в список?

– Сейчас читаю книгу «Разум чемпиона. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены» Джима Афремова. Очень впечатлила, мне помогает.

– Образование необходимо футболистам?

– Конечно, ведь неизвестно, что может произойти – травма, например. Нужно дальше жить, чем-то заниматься, – сказал Рожков .