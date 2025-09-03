Защитник «Краснодара» Оласа об удалении Кордобы: «Не понимаю, что судья там увидел, какой был мотив. ВАР даже не пересмотрел эпизод»
Лукас Оласа не понимает, за что удалили Джона Кордобу в матче с ЦСКА.
«Краснодар» сыграл вничью с армейцами (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ. На 56-й минуте главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев удалил Кордобу за опасную игру шипами против защитника Мойзеса Барбозы.
«Странная ситуация. Честно, я не понимаю, за что его удалили.
Я правда не знаю, что он [судья] там увидел для удаления, какой был мотив, и судьи даже не пересмотрели эпизод с помощью ВАР», – сказал защитник «Краснодара».
