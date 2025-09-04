Радимов о поведении Кордобы: «Джон не первый раз нарывается. Если дать дисквалификацию разок, он задумается»
Владислав Радимов предложил дисквалифицировать Джона Кордобу.
Нападающий «Краснодара» получил красную карточку в матче с ЦСКА (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ. После игры он заявил, что готов покинуть команду из-за судейства.
«Кордоба не первый раз нарывается. После матча он сказал, что устал от этого судейства и будет рассматривать вариант покинуть чемпионат.
Сам футболист ведет себя вызывающе. Мне кажется, если дать дисквалификацию разок, то он задумается», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА.
