Жубал считает удаление Кордобы в матче с ЦСКА несправедливым: «С Мойзесом ничего не случилось. Судья был против нас, потому что ничего не сделал»
Жубал считает удаление Джона Кордобы в матче с ЦСКА несправедливым.
«Краснодар» сыграл вничью с армейцами (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ. На 56-й минуте главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев удалил Кордобу за опасную игру шипами против защитника Мойзеса Барбозы.
– Что произошло в эпизоде между Кордобой и Мойзесом?
– Не думаю, что что-то произошло, и Мойзес потом вернулся на поле, воспользовавшись ситуацией. Я не знаю, почему Джон получил красную карточку.
– Это справедливое решение?
– Абсолютно нет, потому что с ним ничего не случилось. Я был рядом, и судья, опять же, думаю, был против нас, потому что ничего не сделал, – сказал защитник «Краснодара».
