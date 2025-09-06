Жубал считает удаление Кордобы в матче с ЦСКА несправедливым: «С Мойзесом ничего не случилось. Судья был против нас, потому что ничего не сделал»

Жубал считает удаление Джона Кордобы в матче с ЦСКА несправедливым.

«Краснодар» сыграл вничью с армейцами (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ. На 56-й минуте главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев удалил Кордобу за опасную игру шипами против защитника Мойзеса Барбозы.

– Что произошло в эпизоде между Кордобой и Мойзесом?

– Не думаю, что что-то произошло, и Мойзес потом вернулся на поле, воспользовавшись ситуацией. Я не знаю, почему Джон получил красную карточку.

– Это справедливое решение?

– Абсолютно нет, потому что с ним ничего не случилось. Я был рядом, и судья, опять же, думаю, был против нас, потому что ничего не сделал, – сказал защитник «Краснодара».