Хаманн о Кейне: «Есть вероятность, что он уйдет после ЧМ и вернется в АПЛ. У «Баварии» сейчас нет замены, потому что Вольтемаде не пришел, а Джексон только в аренде»

Дитмар Хаманн порассуждал о будущем Харри Кейна в «Баварии».

«Ну, у него осталось два года, и, очевидно, «Бавария » очень сильно хотела Ника Вольтемаде этим летом, но в итоге не получила его.

Многие говорили, что Кейн может уйти, или, скорее всего, уйдет, после чемпионата мира [2026 года]. Не знаю, знают ли люди больше меня, я ничего не слышал, но многие предполагали это.

Очевидно, что сейчас последний год контракта, когда «Бавария» может получить за него деньги. Но люди стали говорить, что он, возможно, захочет вернуться в Англию и поиграть в Премьер-лиге еще один или два сезона. Я, конечно, это допускаю.

Очевидно, что у «Баварии» сейчас нет замены, потому что Вольтемаде не пришел, а Джексон только в аренде. До этого еще очень далеко, нужно посмотреть, что будет на чемпионате мира. Но я думаю, что есть вероятность, что Харри может уйти после него», – сказал экс-полузащитник «Баварии».