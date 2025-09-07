Джексон о Кейне: «Надеюсь чему-нибудь у него научиться. Мы хорошо дополняем друг друга на поле»
Николас Джексон поделился ожиданиями от игры в «Баварии» с Харри Кейном.
1 сентября мюнхенцы арендовали форварда у «Челси» за 16,5 млн евро с обязательным выкупом за 65 млн при соблюдении условий.
«Главное – это не мы с Харри, а вся команда. Для меня это большая честь. Кейн – один из лучших форвардов в мире. Надеюсь, мне удастся чему-нибудь у него научиться, дополнить его игру и наладить прочное взаимодействие на поле.
Мы нападающие, которые хорошо дополняют друг друга на поле. Будем упорно работать для того, чтобы результаты соответствовали ожиданиям. Игра бок о бок с форвардом такого калибра и с другими партнерами поможет мне стать лучше», – сказал Джексон в интервью Tuttosport.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
