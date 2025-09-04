Оуэн о Кейне: «Переезд в Германию – сумасшествие. Это как перейти в «Селтик», который выигрывает лигу каждый год. Великим достижением был бы статус лучшего бомбардира в истории АПЛ»

Майкл Оуэн не понимает, зачем Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».

«Харри Кейн просто смертоносен, он блестяще завершает атаки. Я был не согласен с его переездом в Германию, я открыто об этом говорил. Я до сих пор считаю это сумасшествием.

Он был на грани того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги, у него есть дети, которые уже ходят в школу. Я просто не мог этого представить, я не понимаю этого.

Если ты так отчаянно хочешь что-то выиграть, то отыграй еще год, а потом уходи. Это как если бы вы перешли в «Селтик » и выиграли чемпионат, которой выигрывается каждый год, в этом нет ничего выдающегося.

Великим достижением был бы статус лучшего бомбардира Премьер-лиги за всю ее историю. Это было бы невероятно, и он мог бы выиграть еще что-нибудь», – сказал экс-форвард сборной Англии в подкасте Rio Ferdinand Presents.

Кейн забил 213 голов в АПЛ. Рекорд у Алана Ширера – 260 мячей.