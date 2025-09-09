Кейн забил 74-й гол гол за сборную Англии. У форварда «Баварии» 6 мячей в 7 последних играх за англичан

Харри Кейн забил 74-й гол гол за сборную Англии в 109-й игре.

32-летний нападающий на 33-й минуте открыл счет в квалификации ЧМ-2026 против Сербии (2:0, перерыв).

Кейн забил 6 голов в 7 последних матчах за англичан – по разу Ирландии, Албании, Латвии, Андорре (в одном из двух матчей) и Сенегалу.

Подробная статистика выступлений Харри – здесь .