Кейн ответил на критику Оуэна за переход в «Баварию»: «Он намекал, что это ради трофея, но я хотел дольше оставаться на высоком уровне, участвовать в гонке за титул, играть в важных матчах ЛЧ»

Харри Кейн ответил Майклу Оуэну на критику его перехода в «Баварию».

Ранее экс-нападающий «МЮ» и «Ливерпуля», говоря о переходе Кейна в мюнхенский клуб, заявил : «Это как перейти в «Селтик», который выигрывает лигу каждый год. Великим достижением был бы статус лучшего бомбардира в истории АПЛ ».

«Я слышал это. У каждого есть право на собственное мнение. Мы как-то виделись с ним, но я не знаю его близко. Понятно, что это легенда Премьер-лиги и легенда сборной Англии, поэтому я уважаю его как человека. Но в конечном счете, как он сам знает, у каждого карьера складывается по-разному – у каждого свои решения и свои мотивы.

Я знаю, что он намекал, будто я уехал только ради трофея, но на самом деле это было ради того, чтобы как можно дольше оставаться на самом высоком уровне. И в этом смысле я действительно доволен: я играю в больших матчах, участвую в гонке за титул, в важных матчах Лиги чемпионов, в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

Я чувствую, что прогрессирую как игрок, выхожу на новый предел в плане результативности и просто становлюсь лучше. Сегодня трудно не слышать чужие мнения, но мои решения – это лучшее для меня. И я очень рад, что сделал этот выбор и что сейчас я в «Баварии», – передает слова нападающего «Баварии» и сборной Англии Standardsport.