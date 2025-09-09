  • Спортс
  • Кейн ответил на критику Оуэна за переход в «Баварию»: «Он намекал, что это ради трофея, но я хотел дольше оставаться на высоком уровне, участвовать в гонке за титул, играть в важных матчах ЛЧ»
14

Харри Кейн ответил Майклу Оуэну на критику его перехода в «Баварию».

Ранее экс-нападающий «МЮ» и «Ливерпуля», говоря о переходе Кейна в мюнхенский клуб, заявил: «Это как перейти в «Селтик», который выигрывает лигу каждый год. Великим достижением был бы статус лучшего бомбардира в истории АПЛ».

«Я слышал это. У каждого есть право на собственное мнение. Мы как-то виделись с ним, но я не знаю его близко. Понятно, что это легенда Премьер-лиги и легенда сборной Англии, поэтому я уважаю его как человека. Но в конечном счете, как он сам знает, у каждого карьера складывается по-разному – у каждого свои решения и свои мотивы.

Я знаю, что он намекал, будто я уехал только ради трофея, но на самом деле это было ради того, чтобы как можно дольше оставаться на самом высоком уровне. И в этом смысле я действительно доволен: я играю в больших матчах, участвую в гонке за титул, в важных матчах Лиги чемпионов, в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

Я чувствую, что прогрессирую как игрок, выхожу на новый предел в плане результативности и просто становлюсь лучше. Сегодня трудно не слышать чужие мнения, но мои решения – это лучшее для меня. И я очень рад, что сделал этот выбор и что сейчас я в «Баварии», – передает слова нападающего «Баварии» и сборной Англии Standardsport. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?19692 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
