Хомуха о «Зените»: «Необходим костяк из россиян, а не легионеров. С учетом лимита и отсутствия еврокубков нужно переформатировать команду»
– Сможет Семак за перерыв на матчи сборной сделать так, чтобы команда стала похожа сама на себя?
– Большая часть команды отсутствует в расположении «Зенита», поэтому сделать это Семаку будет крайне сложно. Мотивация у большинства футболистов, которые неоднократно становились чемпионами России, брали кубки, немного притупилась, и из-за этого возникли проблемы. Необходим костяк футболистов, определяющих игру команды, из россиян, а не из легионеров. С учетом того, что мы не играем в еврокубках.
– Есть смысл пытаться замотивировать легионеров или попытаться почистить состав?
– «Зенит» уже давно запоздал с тем, что необходимо кардинальное переформатирование команды. С учетом того, что на пороге изменение лимита на легионеров, нужно этим вопросом озадачиться уже сейчас, – сказал бывший полузащитник сине-бело-голубых.