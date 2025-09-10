  • Спортс
2

Петржела поддержал ужесточение лимита: «Это поможет футболу и сборной. В России много талантливой молодежи, тренерам нужно доверять ей»

Властимил Петржела поддержал возможное ужесточение лимита.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. К 2028 году планируется ужесточить лимит до 10 легионеров в заявке, 5 из которых могут находиться на поле одновременно.

«Ужесточение лимита на легионеров, безусловно, поможет футболу и особенно сборной. В России много очень талантливой молодежи. Так было и во времена моей работы в «Зените». Были Аршавин, Кержаков, Радимов, Денисов, Анюков и другие ребята.

Просто тренерам нужно доверять им и давать шанс», – сказал бывший главный тренер «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
