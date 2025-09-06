Орлов об успехах бразильцев из «Зенита»: «Они же тренируются под руководством Семака – значит, учебно-тренировочный процесс у него построен правильно»

Геннадий Орлов видит заслугу Сергея Семака в успехах бразильцев из «Зенита».

«Это победа всей РПЛ. А они же тренируются под руководством Семака – значит, учебно-тренировочный процесс у него построен правильно.

Тот же Педро вошел в двадцатку лучших молодых футболистов мира до 20 лет. При том, что сейчас в «Зените» Педро в большей степени «таскает пианино» для Глушенкова. В футбольной команде обязательно нужны такие грузчики. Такие, как Барриос, Педро, создают условия для художников игры, способных создать момент, забить.

Как раз сейчас ведется дискуссия насчет лимита на легионеров. Но именно при легионерах выросли такие футболисты, как Батраков, Кисляк, младший Глебов.

Сейчас намечается совместное собрание по этому вопросу, и футбольное сообщество должно выкатить все проблемы перед министром спорта. Он молодец, активный, хочет что-то улучшить – это очень хорошо. Надеюсь, обратит внимание и на подготовку, работу детских тренеров, потому что все оттуда идет, с низов», – сказал комментатор.