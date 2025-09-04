Михаил Дегтярев: «Потолок зарплат в РПЛ обсуждается. Государство делает цель, дальше – инструменты. Готов платить за иностранца 50 млн – столько же перечисляй на детский футбол»

Работа над введением потолка зарплат в Мир РПЛ началась.

Об этом рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Потолок зарплат [в РПЛ ] обсуждается. Государство делает цель. Дальше идут инструменты, которые футбольное сообщество может без государственных органов обсудить.

В разных лигах встречаются разные варианты. Например, если иностранца приглашаешь, готов заплатить за него, например, 50 миллионов долларов, то столько же перечисляй в фонд развития детского футбола. 50 сюда – 50 на детей в России. Пусть у себя внутри сами разберутся, но государство определит цель.

9 сентября я пригласил [собрание с клубами РПЛ], все будут. Явка высокая. Такие фамилии, к которым вообще не подъедешь. Все будут в министерстве», – сказал Дегтярев.

Дегтярев об ужесточении лимита: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может»