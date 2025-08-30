Ротенберг о потолке зарплат в РПЛ: «Всегда поддерживаю решения Минспорта. Приятно видеть Глушенкова на поле – рад, что наши футболисты забивают»
Роман Ротенберг прокомментировал возможное введение потолка зарплат в Мир РПЛ.
Ранее стало известно, что потолок зарплат могут ввести с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.
«Когда я вижу наших ребят на поле, например, Максима Глушенкова, мне приятно. Я рад, что наши футболисты забивают.
В любом случае, эти вопросы будут решать РФС, РПЛ и Министерство спорта, но я всегда поддерживаю решения Минспорта», – сказал бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Михаил Воробьев о потолке зарплат: «Футболу будет полезно. В хоккее это безусловный плюс. Команды приравниваются, нет дисбаланса, все в равных условиях»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
