Ротенберг о потолке зарплат в РПЛ: «Всегда поддерживаю решения Минспорта. Приятно видеть Глушенкова на поле – рад, что наши футболисты забивают»

Роман Ротенберг прокомментировал возможное введение потолка зарплат в Мир РПЛ.

Ранее стало известно , что потолок зарплат могут ввести с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.

«Когда я вижу наших ребят на поле, например, Максима Глушенкова , мне приятно. Я рад, что наши футболисты забивают.

В любом случае, эти вопросы будут решать РФС, РПЛ и Министерство спорта, но я всегда поддерживаю решения Минспорта», – сказал бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Михаил Воробьев о потолке зарплат: «Футболу будет полезно. В хоккее это безусловный плюс. Команды приравниваются, нет дисбаланса, все в равных условиях»