Эль-Каруани отказался переходить в «Спартак». Трансфер левого защитника «Утрехта» сорвался («СЭ»)
Трансфер Суфьяна Эль-Каруани в «Спартак» окончательно сорвался.
В конце августа «Спартак» договорился с «Утрехтом» о трансфере левого защитника за 6+0,5 млн евро, однако нидерландский клуб заблокировал переход «по соображениям морали».
«Спорт-Экспресс» сообщает, что 24-летний футболист сборной Марокко отказался переходить в «Спартак».
В этом сезоне Эль-Каруани сделал 4 результативные передачи в 4 матчах чемпионата Нидерландов. Его подробная статистика – здесь.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости