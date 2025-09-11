Эль-Каруани отказался переходить в «Спартак». Трансфер левого защитника «Утрехта» сорвался («СЭ»)

Трансфер Суфьяна Эль-Каруани в «Спартак» окончательно сорвался.

В конце августа «Спартак» договорился с «Утрехтом » о трансфере левого защитника за 6+0,5 млн евро, однако нидерландский клуб заблокировал переход «по соображениям морали».

«Спорт-Экспресс» сообщает, что 24-летний футболист сборной Марокко отказался переходить в «Спартак ».

В этом сезоне Эль-Каруани сделал 4 результативные передачи в 4 матчах чемпионата Нидерландов. Его подробная статистика – здесь .