Тренер «Утрехта» об отказе продавать Эль-Каруани «Спартаку»: «Здорово, что клуб не стал сотрудничать с российской командой»

Тренер «Утрехта» рад, что клуб не продал Суфьяна Эль-Каруани «Спартаку».

Ранее стало известно , что клуб из Нидерландов заблокировал переход Эль-Каруани в «Спартак » «по соображениям морали».

«Я горжусь семьей Эль-Каруани и «Утрехтом ». Они приняли решение, на которое обычно не идут ни в жизни, ни в футболе. Здорово, что они не стали сотрудничать с российским клубом. Большинство клубов сосредоточено на деньгах.

Я встречался с отцом Суфьяна, который также сыграл свою роль в этом вопросе. Думаю, у самого Суфьяна тоже были сомнения – не в плане финансов – стоит ли ему переходить. Но об этом он должен говорить сам. Я не заметил у него большого разочарования – скорее облегчение», – цитирует Рона Янса Voetbal International.