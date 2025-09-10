Осинькин о «Сочи»: «Есть баланс молодых россиян и иностранцев. Готовы подстроиться под новый лимит уже сейчас»

Игорь Осинькин высказался о «Сочи» в свете ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

— Борис Ротенберг поддержал ужесточение лимита на легионеров и говорил, что в «Сочи» должны играть молодые и перспективные россияне. Как вам такой подход, учитывая ваш опыт в «Крыльях»?

— Мне это интересно. Вся моя работа в профессиональном футболе связана преимущественно с российскими футболистами. Да, в «Крыльях» были и иностранцы, но мы старались выдерживать баланс. Легионеры должны соответствовать уровню игры в стартовом составе — и передавать опыт нашим ребятам.

В «Сочи» тоже есть баланс молодых российских футболистов и иностранцев, это подходит нашему тренерскому штабу. В то же время осознаем: в случае изменения формулы лимита любой клуб должен быть к этому готов. И «Сочи» может подстроиться под новый лимит уже сейчас.

Мы обращаем внимание на российских футболистов, у которых не получилось на определенном этапе закрепиться в клубах из первой шестерки. Даем им возможность реанимировать карьеру, стараемся и от них получить пользу. Конечно, следим и за воспитанниками академии, – сказал новый тренер «Сочи ».