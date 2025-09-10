Осинькин о лимите: «Молодые игроки появляются в командах, где нет больших финансов для приглашения легионеров. Лимит даст рабочие места нашим футболистам в каждом клубе»

Игорь Осинькин поддержал ужесточение лимита в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. К 2028 году планируется ужесточить лимит до 10 легионеров в заявке, 5 из которых могут находиться на поле одновременно.

– Вы сказали, что «Сочи» готов к новому лимиту. Считаете, его стоит ужесточать, учитывая большое количество молодых россиян, которые прогрессируют и при нынешних ограничениях?

– Обратите внимание: эти футболисты в основном появляются в тех командах, где нет больших финансовых возможностей для приглашения легионеров. Ужесточение лимита отразится на четырех-пяти клубах, которые регулярно претендуют на чемпионство. Возможно, еще на «Рубине » и «Ахмате ».

Но для остальных ничего не изменится – у них нет ни желания, ни возможности собрать состав из иностранцев. Например, в «Крыльях» мы и не вспоминали о лимите.

Так как в настоящий момент мы отстранены от международных турниров, хочется, чтобы это время было посвящено тому, чтобы сделать российских игроков сильнее.

Лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам в каждом клубе, – сказал главный тренер «Сочи ».