  Форвард «Уфы» Ортис о кумысе: «После него я сделал дубль – выпью снова перед матчем с «Уралом». Если и в этой игре забью, то это станет традицией перед каждым выходом на поле»
Нападающий «Уфы» Дилан Ортис рассказал, что сделал дубль, выпив кумыс.

Ранее директор клуба Марат Шмаков рассказал, что футболисты стали пить кумыс всей командой: «После гола Чимези все увидели, какие чудеса творит напиток! Будем его активно употреблять – мы верим, что это принесет результат».

«Вообще, я впервые попробовал кумыс в Колумбии, но там он чуть другой – делают из коровьего молока. Еще он очень-очень сладкий, а в России – прямо соленый. Еще раньше я играл в Сербии – там тоже есть напиток, похожий на кумыс. Он больше колумбийского похож на башкирский. Мне башкирский кумыс понравился, но, честно говоря, колумбийский вариант – все еще фаворит.

Кстати, после тренировок клуб устраивает для нас обед, и там всегда есть айран. Некоторые игроки его пьют.

Сразу после кумыса я сделал дубль, так что, пожалуй, выпью его снова перед матчем с «Уралом» (улыбается).

Если и в этой игре забью, то буду пить кумыс перед каждым выходом на поле – это точно станет традицией», – сказал Ортис в разговоре со Спортсом’‘.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
