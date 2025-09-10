Форвард «Уфы» Ортис о кумысе: «После него я сделал дубль – выпью снова перед матчем с «Уралом». Если и в этой игре забью, то это станет традицией перед каждым выходом на поле»

Нападающий «Уфы» Дилан Ортис рассказал, что сделал дубль, выпив кумыс.

Ранее директор клуба Марат Шмаков рассказал , что футболисты стали пить кумыс всей командой: «После гола Чимези все увидели, какие чудеса творит напиток! Будем его активно употреблять – мы верим, что это принесет результат».

«Вообще, я впервые попробовал кумыс в Колумбии, но там он чуть другой – делают из коровьего молока. Еще он очень-очень сладкий, а в России – прямо соленый. Еще раньше я играл в Сербии – там тоже есть напиток, похожий на кумыс. Он больше колумбийского похож на башкирский. Мне башкирский кумыс понравился, но, честно говоря, колумбийский вариант – все еще фаворит.

Кстати, после тренировок клуб устраивает для нас обед, и там всегда есть айран. Некоторые игроки его пьют.

Сразу после кумыса я сделал дубль, так что, пожалуй, выпью его снова перед матчем с «Уралом » (улыбается).

Если и в этой игре забью, то буду пить кумыс перед каждым выходом на поле – это точно станет традицией», – сказал Ортис в разговоре со Спортсом’‘.

«Уфа» подсела на кумыс – он помогает игрокам забивать! Мы узнали все об этой соленой истории