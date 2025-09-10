Гендиректор «Уфы» о том, что игроки пьют кумыс: «История носит юмористический характер. С такой же иронией могу сказать, что будем давать ребятам башкирскую бузу – она еще хлеще»

Генеральный директор «Уфы» объяснил историю про кумыс в команде.

Ранее Марат Шмаков заявил , что футболисты стали пить кумыс всей командой: «После гола Чимези все увидели, какие чудеса творит напиток! Будем его активно употреблять – мы верим, что это принесет результат».

– Конечно, история носит юмористический характер.

Тем, кто приезжает в Россию из других стран, интересно познакомиться с местным колоритом и кухней региона. А их реакция интересна тем, кто наблюдает за этим знакомством со стороны. Поэтому Гузель (сотрудница пресс-службы «Уфы» Гузель Мухамедьянова – Спортс’’) сделала материал. Интересно совпало: Вилли выпил кумыса – и сразу забил.

После этого мне позвонили из Mash, и я просто подыграл парню – сказал, что теперь вся команда будет пить кумыс. Если относиться с такой же иронией, могу сказать, что ближе к концу чемпионата будем давать ребятам башкирскую бузу – она еще хлеще кумыса (это слабоалкогольный ферментированный напиток, вид пива из зерна – Спортс’’).

Мы вообще любим знакомить ребят из других стран с местной кухней: они пробуют чак-чак, вак-беляш, бешбармак, бэлеш. Это все наше. Придает башкирскую силу любому человеку не из Башкирии.

По поводу вкуса кумыса – ребятам было, с чем сравнивать, все-таки они поездили по миру. Тут им предлагали и турецкие напитки – например, айран. Мне он очень нравится, как и многим моим знакомым, но почему-то ребятам больше понравился кумыс. Наверное, дело в том, какой он бодрящий.

Кстати, если погрузиться в историю, Антон Павлович Чехов приезжал в Башкирию лечить туберкулез – кумыс помогает при многих болезнях.

– Кумыс – главный башкирский напиток?

– Если продолжу отвечать в ироничном ключе, то, конечно, могу вам подыграть и сказать, что ни один житель Башкортостана, проснувшись утром, не начинает день без глотка кумыса. Но это, конечно, шутка.

Да, это традиционный и самый распространенный башкирский напиток. Его изготавливали еще кочевые племена, и он действительно добавляет силы и энергию. Следом идет буза, но она, наверное, не такая популярная, – сказал Шмаков Спортсу’’.

«Уфа» подсела на кумыс – он помогает игрокам забивать! Мы узнали все об этой соленой истории