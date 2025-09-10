  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Уфы» о том, что игроки пьют кумыс: «История носит юмористический характер. С такой же иронией могу сказать, что будем давать ребятам башкирскую бузу – она еще хлеще»
Видео
1

Гендиректор «Уфы» о том, что игроки пьют кумыс: «История носит юмористический характер. С такой же иронией могу сказать, что будем давать ребятам башкирскую бузу – она еще хлеще»

Генеральный директор «Уфы» объяснил историю про кумыс в команде.

Ранее Марат Шмаков заявил, что футболисты стали пить кумыс всей командой: «После гола Чимези все увидели, какие чудеса творит напиток! Будем его активно употреблять – мы верим, что это принесет результат».

– Конечно, история носит юмористический характер.

Тем, кто приезжает в Россию из других стран, интересно познакомиться с местным колоритом и кухней региона. А их реакция интересна тем, кто наблюдает за этим знакомством со стороны. Поэтому Гузель (сотрудница пресс-службы «Уфы» Гузель Мухамедьянова – Спортс’’) сделала материал. Интересно совпало: Вилли выпил кумыса – и сразу забил.

После этого мне позвонили из Mash, и я просто подыграл парню – сказал, что теперь вся команда будет пить кумыс. Если относиться с такой же иронией, могу сказать, что ближе к концу чемпионата будем давать ребятам башкирскую бузу – она еще хлеще кумыса (это слабоалкогольный ферментированный напиток, вид пива из зерна – Спортс’’).

Мы вообще любим знакомить ребят из других стран с местной кухней: они пробуют чак-чак, вак-беляш, бешбармак, бэлеш. Это все наше. Придает башкирскую силу любому человеку не из Башкирии.

По поводу вкуса кумыса – ребятам было, с чем сравнивать, все-таки они поездили по миру. Тут им предлагали и турецкие напитки – например, айран. Мне он очень нравится, как и многим моим знакомым, но почему-то ребятам больше понравился кумыс. Наверное, дело в том, какой он бодрящий.

Кстати, если погрузиться в историю, Антон Павлович Чехов приезжал в Башкирию лечить туберкулез – кумыс помогает при многих болезнях.

– Кумыс – главный башкирский напиток?

– Если продолжу отвечать в ироничном ключе, то, конечно, могу вам подыграть и сказать, что ни один житель Башкортостана, проснувшись утром, не начинает день без глотка кумыса. Но это, конечно, шутка.

Да, это традиционный и самый распространенный башкирский напиток. Его изготавливали еще кочевые племена, и он действительно добавляет силы и энергию. Следом идет буза, но она, наверное, не такая популярная, – сказал Шмаков Спортсу’’.

«Уфа» подсела на кумыс – он помогает игрокам забивать! Мы узнали все об этой соленой истории

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?27241 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoПервая лига
logoУфа
Уильямс Чимези Олуебубе
Питание
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
МВД об уголовном деле Смолова: «Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке»
1530 минут назад
Мбаппе не считает, что у него есть «придворные»: «Мне посчастливилось заработать много денег, но я никогда не чувствовал, что меня считают королем, что мне говорят «да» на все»
841 минуту назад
Смолову может грозить до трех лет тюрьмы по делу о драке в «Кофемании» (SHOT)
4050 минут назад
Андрей Мостовой: «Большинство богатых, знаменитых и востребованных людей – троечники. Пятерки говорят только об умении зубрить, выполнять задания по правилам. А троечник мыслит иначе»
98сегодня, 09:15
«Ювентус» показал 3-й комплект формы на сезон – темно-зеленый с эмблемой в виде зебры и вставками черного, бордового и цвета слоновой кости. Он вдохновлен виноградниками Пьемонта
13сегодня, 08:57Фото
Шансы «Баварии» выиграть Бундеслигу – 61,4%, «Боруссии» – 8,8%, «Байера» – 8,3% (CIES)
10сегодня, 08:51
Мбаппе об окружении: «Ты должен быть осторожен, но не впадать в паранойю. Грань очень тонка, тебя могут принять за сумасшедшего. Порой думаешь: «Почему он это говорит? Чего он хочет?»
25сегодня, 08:40
Батраков признан лучшим игроком июля-августа в РПЛ. Кисляк победил в народном голосовании
27сегодня, 08:16
Сафонов о слухах про уход из «ПСЖ»: «Меня никоим образом это не трогает, я‑то знаю правду. Я поехал в Европу за трудностями, странно их избегать»
34сегодня, 08:12
Ямаль, Мбаппе, Холанд – кого из топов возьмете на первый тур Основы ЛЧ?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Месси с 8 голами впервые в карьере стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ
48 минут назад
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
324 минуты назад
Хавбек Исландии Йоханнессон об отмене гола против Франции: «Это лишило нас заслуженного очка – просто смешно»
433 минуты назад
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
3сегодня, 09:08
Депутат Журова об уголовном деле Смолова: «Он сам заинтересован в расследовании. Если Федор невиновен, будет правильнее доказать это официально, чем пытаться объясниться с прессой»
9сегодня, 08:59
«Лужники» и EXEED стали стратегическими партнерами. Компания передала олимпийскому комплексу 20 автомобилей
1сегодня, 08:41
Капитан Израиля Даса о стычке с итальянцами после 4:5: «Они были очень эмоциональны – чувствовали, что мы заслужили победу, и пытались спровоцировать»
3сегодня, 08:37
Агент Дркушича: «Ванья остается в «Зените», информация о возможном уходе является ложной»
3сегодня, 08:08
Осинькин о «Сочи»: «Есть баланс молодых россиян и иностранцев. Готовы подстроиться под новый лимит уже сейчас»
3сегодня, 07:59
Кечинов о Джику и Ву в «Спартаке»: «Качественные игроки нужны, но не понимаю, где будет играть Литвинов. Хотел бы, чтобы он набирался опыта, становясь лидером»
13сегодня, 07:47