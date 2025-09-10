Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Было грустно видеть, что все набросились на такую серьезную тему, как на стейк. Когда все поняли, что я ни при чем, про жертву забыли»

Килиан Мбаппе высказался об обвинениях в сексуальном насилии.

В октябре прошлого года капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

В декабре прокуратура Швеции сообщила, что дело закрыто из-за отсутствия доказательств.

– Если говорить о том, что произошло недавно, то была ситуация в Стокгольме. С тех пор все изменилось, но изменило ли это тебя?

– Нет. Меня это даже не беспокоило. Просто было грустно видеть, что все набросились на такую серьезную тему, как на стейк. К сожалению, это случается со слишком многими женщинами, чтобы набрасываться на эту тему ради заголовков и статей.

Никто не удосужился спросить, что случилось с потенциальной жертвой. И когда все поняли, что я ни при чем, что произошло? Про нее все забыли, никто не знает, где она, нам все равно. Это деликатная тема, мне грустно.

Я знал, что смогу вернуться, потому что я не был причастен, полиция никогда мне не звонила, мое имя никогда не упоминалось. Я с самого начала знал, что все будет хорошо, но это сложная ситуация. Особенно для близких, особенно для женщин. Нравится вам это или нет, но когда вы рассказываете об этом, в глазах другого человека читается вопрос: «А что, если есть вероятность хотя бы в 1%, что он правда что-то сделал?»

Мне было больно. Я не имею к этому никакого отношения... Это человеческая реакция окружающих меня женщин, потому что слишком многие проходят через это. Мне просто пришлось смириться с этим, молчать, ходить на тренировки. Иногда ты видишь комментарии... Но ты принимаешь это. Карло [Анчелотти ] сказал мне, что это несправедливо. Я спросил его: «Что мне еще делать, кроме как не обращать на это внимания и забивать голы?» – сказал нападающий «Реала ».