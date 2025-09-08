«Войну и мир» я прочитал еще в детстве – сложностей не было». Раков о перечне книг для футболистов

Вадим Раков рассказал о своем отношении к чтению.

– Недавно министр спорта Михаил Дегтярев предложил утвердить перечень рекомендуемых книг для российских футболистов. Тебе нравится читать книги?

– Читаю книги по праздникам. Могу прочитать то, что меня заинтересует. Если министр спорта утвердит перечень книг, то будем их читать.

– Какая твоя любая книга?

– «Война и мир». Еще в детстве ее прочитал, сложностей никаких не было, – сказал нападающий «Локомотива », выступающий за «Крылья Советов » на правах аренды.

Ранее 20-летний игрок поддержал идею ужесточения лимита на легионеров: «Я буду только рад . В РПЛ раскроется еще больше российских талантов, мы покажем себя».