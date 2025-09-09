Смолов о списке книг для футболистов: «Не думаю, что это должно быть обязательным. Минспорт взялся за футбол? Лишний раз подтверждает, что это самый популярный вид спорта в стране»
Федор Смолов оценил инициативу Минспорта по созданию списка книг для футболистов.
– А книги футболистам нужно читать? Министр спорта и такую идею предложил.
– Нужно читать вне зависимости от вида спорта. Но я не думаю, что это должна быть обязательная программа. Все индивидуально. Каждый проводит свой досуг так, как считает нужным.
– Нет ощущения, что Минспорта очень крепко взялся за футбол?
– Да, это так. Но это лишний раз подтверждает, что футбол – самый популярный вид спорта в стране, – сказал экс-форвард «Краснодара».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости