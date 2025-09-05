Литвинов об интересе «Зенита»: «Не слышал ничего ни до, ни после продления контракта со «Спартаком»

Руслан Литвинов ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Зенита».

Ранее сообщалось , что петербургский клуб составил лист из российских игроков, которыми хотел бы пополнить состав. В него включен Литвинов.

«Не слышал ничего об интересе «Зенита » ни до, ни после продления контракта со «Спартаком ».

Медиа пишут эти новости, я ничего не знаю», – сказал полузащитник «Спартака».

2 сентября 24-летний игрок продлил контракт с красно-белыми до лета 2029 года.

Литвинов – воспитанник «Спартака». Он провел за московский клуб 139 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.