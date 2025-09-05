Литвинов о Европе: «Это зависит от моей игры. Если сделают подходящее предложение, то почему нет? Но «Спартак» на первом месте»

Руслан Литвинов ответил на вопрос о возможных предложениях от европейских клубов.

2 сентября 24-летний футболист продлил контракт со «Спартаком» до лета 2029 года.

– Какой-то конкретики до меня не доходило на счет европейских клубов. У меня был действующий контракт со «Спартаком», и я не мог вести переговоры с другими клубами.

– Контракт до 2029 года означает, что ты хочешь надолго остаться в «Спартаке», а не перейти в Европу?

– В любом случае буду стараться. Это зависит от моей игры. Но на первом месте – «Спартак».

Если показывать хорошую игру, то какой-то клуб из Европы может заинтересоваться. Если они сделают предложение, которое устроит «Спартак», то почему нет? – сказал защитник красно-белых.

Литвинов – воспитанник «Спартака». Он провел за московский клуб 139 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость Руслана в 5 миллионов евро.