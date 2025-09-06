  • Спортс
9

Руслан Литвинов: «Спартак» потерял много очков из‑за глупых ошибок, потери концентрации, но после «Зенита» все стало налаживаться. Для меня игра за этот клуб – огромное счастье»

Руслан Литвинов оценил выступления «Спартака» в этом сезоне.

«Думаю, что мы потеряли много очков из‑за глупых ошибок, потери концентрации. Считаю, что после матча с «Зенитом» у нас дела чуть изменились, все стало налаживаться.

Понятно, что с «Сочи» получилась неоднозначная игра, но такие игры бывают. Главное, что нам удалось набрать три очка.

У меня папа заядлый болельщик «Спартака». Он мне привил любовь к клубу. Для меня выступление за «Спартак» является огромным счастьем. Рад, что могу играть за клуб», – сказал полузащитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
