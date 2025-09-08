20

Боец поп-ММА Жека Секси вызвал на бой Дзюбу и Смолова: «Они могут вдвоем, я один. Полный газ!»

Боец поп-ММА Евгений Ушаков готов подраться с Артемом Дзюбой и Федором Смоловым.

«Если честно, я бы с Дзюбой выскочил. Тема, давай, полный газ. Выскочим раз на раз. И Смолову.

Они могут вдвоем, я один. Полный газ!» – заявил боец Евгений Ушаков по прозвищу Жека Секси. 

Президент Fight Nights Камил Гаджиев ранее заявил, что хотел бы увидеть бой между Смоловым и Дзюбой.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
