Боец поп-ММА Жека Секси вызвал на бой Дзюбу и Смолова: «Они могут вдвоем, я один. Полный газ!»

Боец поп-ММА Евгений Ушаков готов подраться с Артемом Дзюбой и Федором Смоловым.

«Если честно, я бы с Дзюбой выскочил. Тема, давай, полный газ. Выскочим раз на раз. И Смолову.

Они могут вдвоем, я один. Полный газ!» – заявил боец Евгений Ушаков по прозвищу Жека Секси.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев ранее заявил , что хотел бы увидеть бой между Смоловым и Дзюбой.