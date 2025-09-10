Карпин о Чалове и сборной: «Будет хорошо выглядеть, будет приезжать. Все зависит от Федора»
Валерий Карпин оценил шансы Федора Чалова на вызов в сборную России.
«Все зависит от Федора. Будет хорошо выглядеть, будет приезжать», – сказал тренер сборной России
Чалов забил за ПАОК впервые в сезоне – «Риеке» в квалификации ЛЕ. У форварда 6-й гол за клуб в 45 матчах
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
