24

Гришин о Кисляке: «Какие 30 млн евро? Только наши клубы переплачивают за иностранцев. У нас уровень чемпионата не такой сильный, как раньше. Чалов, лучший бомбардир, уехал в Грецию – это смешно»

Александр Гришин уверен, что Матвей Кисляк не стоит 10 млн евро.

«Кисляк – ведущий игрок ЦСКА, поэтому более-менее можно говорить об интересе зарубежных клубов. И то, я прочитал, что за него предлагают 10 млн евро. О чем вы говорите? Мы не играем в еврокубках. Кто за нами так следит, чтобы за Кисляка давать 10 млн?

Да, можно обозначать сумму, но это рынок. Кому-то нравится Кисляк за 5 млн, а кому-то он не нужен даже за 500 тыс. Его агент заявил о сумме в 30 млн. Конечно, он набивает цену. За такие деньги футболисты переходят из Испании в Англию. А у нас чемпионат России, который никто не видит. Какие 30 млн евро? Возможно, адекватная цена Кисляка – 8-10 млн. И то, какой-то клуб должен предложить такие деньги.

Конечно, Матвей – хороший футболист, который прогрессирует. Но на нашем рынке нет таких больших цен для российских игроков. Только наши клубы платят за иностранцев огромные деньги и переплачивают. В Россию едут те, кто не нужен клубам из Германии, Италии и Испании.

В наши времена уезжали Шалимов в «Интер», Канчельскис в «Манчестер Юнайтед», а Корнеев – в «Барселону». Такого сейчас нет. У нас уровень чемпионата не такой сильный, как раньше. У нас лучший бомбардир Федор Чалов уехал в чемпионат Греции. Это смешно», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
