Пономарев о Кисляке: «Нужно стать «волчарой», заматереть, только потом ехать в Европу. Чалов где-то в Греции болтается, а играл бы в ЦСКА – совершенствовался бы как форвард»
Владимир Пономарев предостерег Матвея Кисляка от раннего перехода в Европу.
«Ни в коем случае! Поиграй здесь [в России], обрети уверенность, так сказать, заматерей. Обязательно нужно стать «волчарой», только потом ехать в Европу», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Пономарев привел в пример Федора Чалова, перешедшего из ЦСКА в ПАОК.
«Он и в Швейцарии поиграл, на него никто не обратил внимания. Сейчас где-то в Греции болтается, и то его хотят, по-моему, в аренду отдать в какую-то другую команду. Вот и все.
А играл бы в ЦСКА – совершенствовался как форвард. А теперь никому не нужен, даже ЦСКА», – добавил Пономарев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
