Пономарев о Кисляке: «Нужно стать «волчарой», заматереть, только потом ехать в Европу. Чалов где-то в Греции болтается, а играл бы в ЦСКА – совершенствовался бы как форвард»

Владимир Пономарев предостерег Матвея Кисляка от раннего перехода в Европу.

«Ни в коем случае! Поиграй здесь [в России], обрети уверенность, так сказать, заматерей. Обязательно нужно стать «волчарой», только потом ехать в Европу», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Пономарев привел в пример Федора Чалова , перешедшего из ЦСКА в ПАОК .

«Он и в Швейцарии поиграл, на него никто не обратил внимания. Сейчас где-то в Греции болтается, и то его хотят, по-моему, в аренду отдать в какую-то другую команду. Вот и все.

А играл бы в ЦСКА – совершенствовался как форвард. А теперь никому не нужен, даже ЦСКА », – добавил Пономарев.