Тухель о 5:0 с Сербией: «Высокий уровень игры от Англии, заслуженная победа. Эта неделя была превосходной – эталонный сбор»

Томас Тухель прокомментировал победу сборной Англии над Сербией.

Англичане в гостях разгромили Сербию (5:0) в квалификации ЧМ-2026. Перед эти была домашняя победа над Андоррой (2:0).

– Я же вам говорил! Нужно немного доверия к тому, что мы делаем. Мы говорим вам, что чувствуем и видим на тренировочном сборе – я вам не лгу. Если бы я этого не видел, я бы сказал, что мы еще не готовы.

Я рад, что игроки смогли показать то, что демонстрировали мне в течение этой недели. Эта неделя была превосходной – настрой и то, как мы играли в обоих матчах. Сегодня – уверенная победа над сложным соперником в сложных условиях. Это была командная работа, командная игра – мы помогали друг другу.

И на поле не было никакого негативного отношения к делу, никакого проявления разочарования. Для меня это была командная работа в чистом виде. Мы показали высокий уровень игры и добились заслуженной победы.

– Теперь давление на команду возрастет после убедительной победы?

– Конечно, я это понимаю, но это нормально. Наша задача – продолжать в том же духе.

Игроки теперь разъезжаются по своим клубам, но я уверен, что все – и персонал, и игроки – понимают, что это значит. Эти сборы стали эталоном, – сказал главный тренер сборной Англии Тухель.

