Мартинес про 3:2 с Венгрией: «Трудно выигрывать, когда пропускаешь два гола, но Португалия заслужила победу»

Роберто Мартинес оценил победу Португалии над Венгрией (3:2).

«Мы заслужили победу. Венгрия не рискует, любит играть без мяча и очень хороша в контратаках.

В целом, мы хорошо оборонялись. Мне понравился настрой команды и концентрация, нам просто нужно было контролировать игру и направлять ее в нужное русло.

Это идеальный матч для совершенствования. Игроки, вышедшие на замену, сыграли важную роль. Это очень важная победа.

Трудно побеждать, когда пропускаешь два гола. Первый гол Венгрии – это наша ошибка, которая привела к контратаке, а при втором мяче мы не заблокировали навес», – сказал главный тренер сборной Португалии после матча квалификации ЧМ-2026.