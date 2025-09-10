Мартинес про 3:2 с Венгрией: «Трудно выигрывать, когда пропускаешь два гола, но Португалия заслужила победу»
Роберто Мартинес оценил победу Португалии над Венгрией (3:2).
«Мы заслужили победу. Венгрия не рискует, любит играть без мяча и очень хороша в контратаках.
В целом, мы хорошо оборонялись. Мне понравился настрой команды и концентрация, нам просто нужно было контролировать игру и направлять ее в нужное русло.
Это идеальный матч для совершенствования. Игроки, вышедшие на замену, сыграли важную роль. Это очень важная победа.
Трудно побеждать, когда пропускаешь два гола. Первый гол Венгрии – это наша ошибка, которая привела к контратаке, а при втором мяче мы не заблокировали навес», – сказал главный тренер сборной Португалии после матча квалификации ЧМ-2026.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: A Bola
