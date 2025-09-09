Португалия выиграла 5 матчей подряд с учетом серии пенальти с Испанией в финале Лиги наций

Сборная Португалии одержала пять побед подряд с учетом серии пенальти.

Команда тренера Роберто Мартинеса на выезде обыграла Венгрию (3:2) в матче квалификации ЧМ-2026.

Португальцы ранее обыграли Данию (5:2), Германию (2:1) и Испанию (2:2, пенальти – 5:3) в Лиге наций, а также крупно выиграли у Армении в отборе к ЧМ (5:0).

В группе F Португалия набрала 6 очков и занимает первое место.

Отметим, что Мартинес, возглавивший сборную в 2023 году, провел 32 матча с Португалией, одержал 25 побед, потерпел 5 поражений и 2 раза сыграл вничью.