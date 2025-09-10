Роналду забил 89 голов за Португалию после 30-летия. За всю карьеру больше мячей за сборную лишь у Месси, Даеи и Чхетри

Криштиану Роналду забил большую часть голов за сборную после 30-летия.

После реализованного в матче с Венгрией пенальти на счету португальца 141 мяч за национальную команду. Ему принадлежит мировой рекорд.

Роналду после наступления 30-летия (5 февраля 2015 года) отличился за сборную 89 раз. За всю карьеру больше забили только Лионель Месси (114), Али Даеи (108) и Сунил Чхетри (95). У Ромелу Лукаку и Мохтара Дахари по 89 голов – как у Роналду за последние 10 лет.

Подробно со статистикой 40-летнего Криштиану можно ознакомиться здесь .