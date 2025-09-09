Алексей Миранчук о матче России и США: «Будет супер, если это можно воплотить в реальность. У американцев много хороших футболистов, которые тоже выступают в Европе»

Алексей Миранчук поддерживает идею провести матч сборных России и США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил , что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

«Я футболист. Конечно, я буду рад матчу сборных России и США . Если такое можно воплотить в реальность, то это будет супер.

Я уверен, что в сборной США много хороших и качественных футболистов, которые тоже выступают в Европе. Посмотрим, как они будут выглядеть на чемпионате мира, как себя проявят, будет интересно», – сказал полузащитник сборной России и «Атланты ».