Депутат Журова о матче России и США: «Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему, все реально. Представляю, какие у Украины будут возмущения, злой слюной изойдутся»
Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали матч России и США, считает Журова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».
«Я представляю, какие будут возмущения у Украины, как они злой слюной изойдутся. Как эта слюна будет брызгать...
Мы понимаем, что там будет много негатива и попытки все это пресечь. В принципе проведение такого матча это все реально.
Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Журова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
