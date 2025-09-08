  • Спортс
  Депутат Журова о матче России и США: «Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему, все реально. Представляю, какие у Украины будут возмущения, злой слюной изойдутся»
Депутат Журова о матче России и США: «Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему, все реально. Представляю, какие у Украины будут возмущения, злой слюной изойдутся»

Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали матч России и США, считает Журова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

«Я представляю, какие будут возмущения у Украины, как они злой слюной изойдутся. Как эта слюна будет брызгать...

Мы понимаем, что там будет много негатива и попытки все это пресечь. В принципе проведение такого матча это все реально.

Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Журова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
