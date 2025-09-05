Тренер Чили об Анчелотти: «Один из лучших тренеров в истории. Мое уважение и восхищение, потрясающий человек»
Тренер сборной Чили похвалил Карло Анчелотти после матча с Бразилией.
В отборочной игре к чемпионату мира-2026 чилийцы уступили со счетом 0:3.
«Мы говорим об одном из лучших тренеров в истории футбола. Чемпион высших лиг в пяти странах, победитель Лиги чемпионов – у него блестящая карьера.
Возможность столкнуться с таким тренером заставляет меня расти. Анчелотти не только выдающийся специалист, но и потрясающий человек.
Мое уважение и восхищение», – сказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Чили Николас Кордова.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Globo
