Тренер Чили об Анчелотти: «Один из лучших тренеров в истории. Мое уважение и восхищение, потрясающий человек»

Тренер сборной Чили похвалил Карло Анчелотти после матча с Бразилией.

В отборочной игре к чемпионату мира-2026 чилийцы уступили со счетом 0:3.

«Мы говорим об одном из лучших тренеров в истории футбола. Чемпион высших лиг в пяти странах, победитель Лиги чемпионов – у него блестящая карьера.

Возможность столкнуться с таким тренером заставляет меня расти. Анчелотти не только выдающийся специалист, но и потрясающий человек.

Мое уважение и восхищение», – сказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Чили Николас Кордова .

Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»