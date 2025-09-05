Луис Энрике: «Анчелотти – выдающийся тренер, много побеждавший на международном уровне. Было важно знать, что он меня похвалил»

Луис Энрике назвал Карло Анчелотти выдающимся тренером.

Вингер сборной Бразилии вышел во втором тайме на замену в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Чили (3:0).

Представляющий «Зенит » футболист сначала ассистировал Лукасу Пакета, а затем поучаствовал в голе Бруно Гимараэса.

– Как прошло ваш первое взаимодействие с Карло Анчелотти?

– Не сказать, что контакт был на 100 процентов, но было очень важно знать, что он меня похвалил. Он выдающийся тренер, много побеждавший на международном уровне.

Я доволен игрой в этом матче, потому что помог команде. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе в матчах и на тренировках, – сказал Луис Энрике .

Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»