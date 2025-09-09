Аудитория клубного ЧМ – 2,7 млрд зрителей, матчи в США посетили более 2,5 млн болельщиков
Турнир прошел с 14 июня по 13 июля 2025 года в 11 городах США. Участие в чемпионате мира среди клубов приняли 32 команды. В финале «Челси» разгромил «ПСЖ» (3:0).
Международная федерация футбола со ссылкой на данные Nielsen Sports утверждает, что игры на стадионах в сумме посетили около 2,5 миллиона человек.
Общая аудитория турнира – с учетом трансляций DAZN, сублицензиатов и прочих медиа по всему миру – составила 2,7 миллиарда зрителей.
Отмечается, что 80% футбольных болельщиков по всему миру знали о КЧМ. Во время турнира запрос «Клубный чемпионат мира ФИФА» стал самым популярным среди спортивных соревнований в Google.
Официальные аккаунты турнира в социальных сетях набрали девять миллионов подписчиков, а у медиа DAZN – более десяти миллиардов просмотров.