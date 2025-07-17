Матчи клубного ЧМ собрали 2 млрд просмотров, утверждают в DAZN. 5% подписались на премиум-сервис, особенно высокими рейтинги были в Бразилии
Матчи клубного чемпионата мира собрали два миллиарда просмотров.
«Челси» стал обладателем трофея, обыграв «ПСЖ» (3:0) в финальном матче турнира.
Как пишет The Guardian со ссылкой на инсайдеров DAZN, общее число просмотров соревнования превысило два миллиарда. При этом около 5% зрителей подписались на премиум-сервис.
Отмечается, что рейтинги были особенно высокими в Бразилии после выхода «Палмейраса» в 1/8 финала, а «Флуминенсе» – в полуфинал.
В частности, матч «Челси» против «Лос-Анджелеса» посмотрели 8 миллионов зрителей в приложении DAZN, а общая аудитория с учетом сублицензии в Великобритании достигла около 25 миллионов зрителей.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
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