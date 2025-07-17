Матчи клубного ЧМ собрали 2 млрд просмотров, утверждают в DAZN. 5% подписались на премиум-сервис, особенно высокими рейтинги были в Бразилии

Матчи клубного чемпионата мира собрали два миллиарда просмотров.

«Челси » стал обладателем трофея, обыграв «ПСЖ» (3:0) в финальном матче турнира.

Как пишет The Guardian со ссылкой на инсайдеров DAZN, общее число просмотров соревнования превысило два миллиарда. При этом около 5% зрителей подписались на премиум-сервис.

Отмечается, что рейтинги были особенно высокими в Бразилии после выхода «Палмейраса » в 1/8 финала, а «Флуминенсе » – в полуфинал.

В частности, матч «Челси» против «Лос-Анджелеса » посмотрели 8 миллионов зрителей в приложении DAZN, а общая аудитория с учетом сублицензии в Великобритании достигла около 25 миллионов зрителей.