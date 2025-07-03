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Снизились цены на билеты на матчи 1/4 финала клубного ЧМ. На матч «Флуминенсе» и «Аль-Хилаля» можно было купить билет за 11 долларов, дороже всего попасть на игру «Реала» – 128 долларов

Подешевели билеты на четвертьфинальные матчи клубного чемпионата мира.

По данным Ticketmaster, официального портала ФИФА по продаже билетов на турнир, билеты на матч между «Флуминенсе» и «Аль-Хилялем» можно было приобрести за 11,15 доллара.

Билеты на матч между «Челси» и «Палмейраса» можно было купить за 22,30 доллара. Это дешевле, чем стоимость билетов на любой матч группового этапа до начала турнира.

За 44,60 доллара можно было приобрести билет на встречу «Баварии» и «ПСЖ».

Самые дешевые билеты на верхний ярус матча «Реала» и дортмундской «Боруссии» стоят 128 долларов, а на нижний ярус – более 300 долларов.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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