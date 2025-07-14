  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • FIFPro о КЧМ: «Это не всемирный праздник футбола, а фикция Инфантино. Развлечение для масс напоминает Рим Нерона, а за кулисами усугубляются неравенство и отсутствие защиты игроков»
31

FIFPro о КЧМ: «Это не всемирный праздник футбола, а фикция Инфантино. Развлечение для масс напоминает Рим Нерона, а за кулисами усугубляются неравенство и отсутствие защиты игроков»

FIFPro раскритиковала клубный чемпионат мира в новом заявлении.

«Недавний клубный чемпионат мира вызвал энтузиазм у многочисленных болельщиков и позволил некоторым ведущим мировым игрокам сыграть на одном турнире, но FifPro не может не указать со всей ясностью, что это соревнование скрывает опасный разрыв с реальностью, которую переживает большинство футболистов по всему миру.

То, что было представлено как всемирный праздник футбола, было не более чем фикцией, созданной ФИФА и продвигаемой ее президентом [Инфантино], без диалога, чуткости и уважения к тем, кто поддерживает игру своим ежедневным трудом.

Высокопарная постановка неизбежно напоминает Рим Нерона и его «хлеба и зрелищ», развлечение для масс, в то время как за кулисами усугубляются неравенство, нестабильность и отсутствие защиты для истинных героев.

Турнир проходил в неприемлемых условиях: матчи проводились в экстремально жаркую погоду и при температуре, которая ставила под угрозу физическую безопасность игроков. Эту ситуацию необходимо не только осудить, но и решительно предостеречь от нее. То, что произошло, ни при каких обстоятельствах не должно повториться на чемпионате мира ФИФА в следующем году.

FifPro предупреждала о перегруженном графике, отсутствии физического и психологического отдыха у игроков и отсутствии диалога с ФИФА. Такой подход к организации турниров, игнорирующий федерацию, представляющую мировые ассоциации профессиональных футболистов, является односторонним, авторитарным и основан исключительно на логике экономической выгоды, а не на принципах устойчивого развития. Мы не можем продолжать играть со здоровьем игроков ради подпитки маркетинговой машины.

Зрелище невозможно, если голоса главных действующих лиц будут заглушены. FifPro подтверждает, что мы будем решительно отстаивать все права, осуждать любые злоупотребления и требовать от ФИФА принятия действительно инклюзивной политики, уважающей футболистов и ставящей их в центр всех решений», – говорится в заявлении Международной федерации ассоциаций игроков.

Глава FIFPro: «Инфантино словно возомнил себя Богом. Матчи КЧМ проводились в экстремально жаркую погоду. ФИФА продолжает увеличивать прибыль, но за счет игроков»

ФИФА и профсоюзы договорились об условиях отдыха игроков: минимум 72 часа между матчами и 21 день отпуска в году

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?6077 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Independent
logoчемпионат мира среди клубов
FIFPro
logoФИФА
logoЧМ-2026
logoЗдоровье
болельщики
бизнес и маркетинг
logoДжанни Инфантино
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
календарь
история
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава FIFPro: «Инфантино словно возомнил себя Богом. Матчи КЧМ проводились в экстремально жаркую погоду. ФИФА продолжает увеличивать прибыль, но за счет игроков»
2014 июля, 12:30
Чеферин не посетил ни одного матча КЧМ, а УЕФА не освещал турнир. В союзе беспокоятся из-за влияния ФИФА на клубный футбол и конкуренции КЧМ с ЛЧ (The Athletic)
713 июля, 17:23
Стадионы с крышей будут задействованы на ЧМ-2026 на фоне жалоб на жару во время КЧМ
1513 июля, 15:44
Инфантино о КЧМ: «Огромный успех, начался золотой век футбола. Некоторые клубы из Европы звонили насчет участия. Хотелось бы видеть «Ливерпуль», «Милан», «Барсу», но есть критерии отбора»
4712 июля, 20:57
Главные новости
В «Невидимке» появилась легендарная лига! Залетайте в игру и угадывайте 🏆
51 минуту назадТесты и игры
«Если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы, возможно. Игрокам платят невероятные суммы, а арбитры получают 200 тысяч рублей за матч». Масалитин о деле «Торпедо»
64сегодня, 04:28
Жилиной не позволили выступать за Азербайджан, Семак спас прохожего, «Москвич» стал спонсором «Спартака», Шкурин отказался ехать в Казахстан из-за властей Беларуси и другие новости
5сегодня, 04:15
«Ливерпуль» рассматривает Уоткинса, Осимхена, Экитике, Родриго и Висса на случай срыва трансфера Исака (Daily Mail)
17сегодня, 03:55
«Барса» хочет расстаться с Пау Виктором, Пеньей и Ромеу до начала турне по Азии
13сегодня, 02:59
Кирьяков о мотивации «Зенита»: «Делает все для золотых медалей — переносит 100-летие и не жалеет денег, чтобы усилиться. По интриге чемпионат будет сильнее, чем предыдущий»
19сегодня, 01:44
«Ювентус» предложил 17,3 млн евро за Санчо. «МЮ» требует 25 млн
13вчера, 21:55
«Ливерпуль» может предложить «Ньюкаслу» 130 млн фунтов за Исака (The Times)
38вчера, 21:39
«МЮ» ведет переговоры по Эми Мартинесу. Аморим ценит лидерские качества голкипера (TyC Sports)
30вчера, 21:18
«Челси» может получить на 100 млн фунтов больше от спонсоров благодаря победе на клубном ЧМ. Переговоры ведутся с 7-10 брендами
22вчера, 21:08
Ко всем новостям
Последние новости
Черчесов о реформе КЧМ: «Надо уменьшать число команд в 2 или даже в 3 раза. «Барса» и «Ливерпуль», возможно, обрадовались, что их не было»
213 минут назад
Шумахов о желании Агаларова побить рекорд Дзюбы: «С тренировками или только с официальными играми?»
329 минут назад
Куман вряд ли вернется к работе с клубами: «В сборную все приезжают с улыбкой и рады вновь видеть друг друга. В клубе чаще имеешь дело с разочарованными игроками»
451 минуту назад
Корнеев назвал «Зенит» главным фаворитом сезона: «Он может проиграть только самому себе. Много создает и забивает, Жерсон — это усиление»
18сегодня, 04:43
«Не удивлюсь, если Соболев станет киберспортсменом. Ему уже пофиг на футбол, деньги капают — все хорошо». Попов о форварде «Зенита»
7сегодня, 04:13
«ЦСКА займет первое место. Семаку будет проблематично с его составом – «Зенит» сам себя сожрет». Пономарев о новом сезоне РПЛ
31сегодня, 03:30
«Пари НН» и Боженов расторгли контракт. РФС проверял возможные ставки защитника полгода назад
1сегодня, 03:18
Сычев об Угальде и Барко: «Лучшая атакующая связка в РПЛ. Их уход стал бы огромной потерей для «Спартака»
4сегодня, 02:34
«В нашем футболе многих можно посадить, если копнуть поглубже. Зачем было так наказывать «Торпедо»?» Чухлов об исключении клуба из РПЛ
6сегодня, 02:19
Саудовский «Аль-Ахли» готов предложить 30 млн евро за Гонсалеса. «Ювентус» не прочь продать вингера Аргентины
1сегодня, 02:04