FIFPro о КЧМ: «Это не всемирный праздник футбола, а фикция Инфантино. Развлечение для масс напоминает Рим Нерона, а за кулисами усугубляются неравенство и отсутствие защиты игроков»

FIFPro раскритиковала клубный чемпионат мира в новом заявлении.

«Недавний клубный чемпионат мира вызвал энтузиазм у многочисленных болельщиков и позволил некоторым ведущим мировым игрокам сыграть на одном турнире, но FifPro не может не указать со всей ясностью, что это соревнование скрывает опасный разрыв с реальностью, которую переживает большинство футболистов по всему миру.

То, что было представлено как всемирный праздник футбола, было не более чем фикцией, созданной ФИФА и продвигаемой ее президентом [Инфантино], без диалога, чуткости и уважения к тем, кто поддерживает игру своим ежедневным трудом.

Высокопарная постановка неизбежно напоминает Рим Нерона и его «хлеба и зрелищ», развлечение для масс, в то время как за кулисами усугубляются неравенство, нестабильность и отсутствие защиты для истинных героев.

Турнир проходил в неприемлемых условиях: матчи проводились в экстремально жаркую погоду и при температуре, которая ставила под угрозу физическую безопасность игроков. Эту ситуацию необходимо не только осудить, но и решительно предостеречь от нее. То, что произошло, ни при каких обстоятельствах не должно повториться на чемпионате мира ФИФА в следующем году.

FifPro предупреждала о перегруженном графике, отсутствии физического и психологического отдыха у игроков и отсутствии диалога с ФИФА. Такой подход к организации турниров, игнорирующий федерацию, представляющую мировые ассоциации профессиональных футболистов, является односторонним, авторитарным и основан исключительно на логике экономической выгоды, а не на принципах устойчивого развития. Мы не можем продолжать играть со здоровьем игроков ради подпитки маркетинговой машины.

Зрелище невозможно, если голоса главных действующих лиц будут заглушены. FifPro подтверждает, что мы будем решительно отстаивать все права, осуждать любые злоупотребления и требовать от ФИФА принятия действительно инклюзивной политики, уважающей футболистов и ставящей их в центр всех решений», – говорится в заявлении Международной федерации ассоциаций игроков.

Глава FIFPro: «Инфантино словно возомнил себя Богом. Матчи КЧМ проводились в экстремально жаркую погоду. ФИФА продолжает увеличивать прибыль, но за счет игроков»

ФИФА и профсоюзы договорились об условиях отдыха игроков: минимум 72 часа между матчами и 21 день отпуска в году